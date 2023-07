Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa di Pioli | I dettagli

Il Milan è sempre alla ricerca di un terzino sinistro che possa dare respiro a Theo Hernandez e garantire in ogni caso un rincalzo di estrema qualità e funzionalità per il gioco di Stefano Pioli. Tra i vari nomi accostati ai rossoneri, spunta oggi un nuovo obiettivo che garantirebbe i requisiti di cui si parlava precedentemente: Rogerio.

Calciomercato Milan, avanza Rogerio come nome per la fascia sinistra

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nome di Rogério Oliveira da Silva, classe 1998, terzino sinistro brasiliano del Sassuolo, è il nome nuovo per il mercato rossonero. Benché, infatti, sia brasiliano, è utilizzabile in Champions League come giocatore cresciuto in Italia, essendo arrivato nel vivaio del Sassuolo dall’Internacional de Porto Alegre nel lontano 2016. Il Sassuolo ha rifiutato di cederlo per motivi ‘etici’ ai russi dello Spartak Mosca per 8 milioni di euro.