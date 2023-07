Calciomercato Milan, arriva Chukwueze: c’è l’accordo con il Villarreal

È fatta per il talentuoso esterno

Il Milan sta per mettere a segno un altro grande colpo in ottica presente e futuro. Il prossimo ad atterrare a Milano potrebbe essere Samuel Chukwueze che ha stregato sia Pioli che la dirigenza rossonera. Il nigeriano è dotato di un ottimo dribbling e imprevedibilità che al Milan servirebbe come il pane.

Accordo tra Milan e Villarreal

Il Milan sembrerebbe aver convinto il Villarreal a lasciar andare uno dei suoi pezzi più pregiati. L’accordo tra i due club è arrivato sulla base di 20 milioni di euro più 8 di bonus. Il calciatore è atteso nei prossimi giorni a Milanello per effettuare le visite mediche e mettere la firma sul nuovo contratto. Il percorso inverso, invece, lo farà Gabbia che sarebbe a un passo dal club spagnolo.