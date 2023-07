Calciomercato Milan, nuova idea come vice-Theo: Furlani chiede informazioni

Il Milan fa spesa in Serie B

Il Milan ha appena chiuso il colpo Okafor, e già si è messa all’opera per cercare una valido sostituto a Theo Hernandez. Il terzino francese ha bisogno di riprendere fiato di tanto in tanto, perciò Furlani, nuovo ds, sta pensando di affiancargli un sostituto di gamba e giovane. L’idea c’è e nella scorsa stagione ha stupito tutti.

Calciomercato Milan, occhi su Valeri della Cremonese

Emanuele Valeri è l’idea che Furlani sta studiando per dare un pò di riposo a Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha collezionato 37 presenze in Serie A abbellite da 2 reti e 3 assist, attirando a se gli occhi di mezza Serie A, in particolare del Milan di Stefano Pioli.