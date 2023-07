Calciomercato Milan, pressing su Musah: c’è distanza tra domanda e offerta

Si è acceso così dal nulla il mercato del Milan. Dopo le ufficialità di Okafor e Pulisic e l’affare Chukwueze ormai in dirittura di arrivo, i rossoneri vogliono inserire in rosa ul altro giovane di qualità. Il profilo in questione è quello di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia che ha dimostrato ottimo potenziale.

Non c’è l’accordo tra Milan e Valencia

Il Milan ha già l’ok del giocatore ma manca l’accordo con il Valencia. I rossoneri hanno offerto 13 milioni più bonus mentre il club spagnolo ha chiesto almeno 20-22 milioni di euro per privarsi del giovane talento statunitense. Furlani, comunque, resta sempre vigile e probabilmente preparerà un’offerta più alta rispetto a quella già fatta.