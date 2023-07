Calciomercato Milan, la “Dea” vuole Colombo | Avviati i contatti

Continua ad essere in bilico il futuro di Lorenzo Colombo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta ha avviato i contatti con il Milan per Lorenzo Colombo. Diversi i sondaggi per il calciatore ex Milan, con il club rossonero che vuole aspettare prima di cedere l’attaccante, soprattutto ora che è arrivato Okafor.

Calciomercato Milan, Colombo in uscita | I dettagli

Nelle prossime settimane i rossoneri prenderanno una decisione visto che la fila per il giovane attaccante non manca, tanti i club su di lui appunto, si parla di Atalanta e Salernitana, fino ad un possibile ritorno al Lecce.