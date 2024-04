Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa: si punta a Badiashile

Il Milan visti i problemi in difesa di quest’anno tra vari infortuni, che lo hanno colpito nei mesi scorsi e possibili giocatori che non rinnoveranno, come molto probabilmente Simon Kjaer, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo difensore per l’estate.

Calciomercato Milan, Badiashile del Chelsea il profilo ideale per la difesa rossonera

Oltre a Kjaer che potrebbe andar via da Milano anche Kalulu che quest’anno i troppi infortuni e il poco spazio, lo hanno martoriato. E’ chiaro che vista la situazione il Milan dovrà andare sul mercato, e il nome più gettonato sembra essere secondo quanto riferisce “Tuttosport” è Badiashile del Chelsea. Il difensore francese ex Monaco quest’anno ha trovato poco spazio nel Chelsea di Pochettino, alto e bravo fisicamente può rispecchiare le caratteristiche del difensore ideale per il Milan.