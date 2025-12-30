Calciomercato Milan, obiettivo Marusic: Tare accelera per il montenegrino già a gennaio

Il calciomercato Milan si arricchisce di un nome nuovo e inaspettato: Adam Marusic. Il dirigente dei rossoneri lavora per prelevare il difensore montenegrino dalla capitale. L’intenzione è di aprire una trattativa già a gennaio.

Calciomercato Milan, l’obiettivo è Marusic

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe messo nel mirino Adam Marušić, profilo che conosce molto bene grazie alla lunga esperienza del montenegrino nella Capitale già dai suoi tempi. L’esterno della Lazio potrebbe essere un’azione di mercato tra le più interessanti per il Milan nel mese di gennio.

La Lazio non dovrebbe opporre resistenza ad un assalto del Milan sul difensore, infatti, il montenegrino è in scadenza di contratto. La condizione del difensore mette il Milan in una posizione favorevole, sia per l‘arrivo già a gennaio, sia per una questione economica; il giocatore arriverebbe ad una cifra ridotta. Il difensore esterno è una figura di cui Max Allegri ha bisogno, infatti risponde benissimo ai requisiti richiesti dal tecnico toscano. Allegri ha bisogno di un esterno, e Marušić può giocare su entrambe le fasce e garantirebbe stabilità.