Calciomercato Milan, occhi in Spagna: nel mirino un ex Barcellona

Nonostante sia iniziato il periodo di campo a discapito del calciomercato, molti dirigenti continuano a muoversi nel silenzio generale a caccia di futuri giocatori, come nel caso del Milan, che starebbe continuando il pressing sul terzino del Real Betis Juan Miranda, già vicino in estate.

Calciomercato Milan, Miranda ritorno di fiamma

Nonostante il tentativo di scambio con Alexis Salemaekers non sia andato a buon fine, secondo quanto riporta il portale spagnolo Relevo, il Milan cercherà, insieme ad altre grandi d’Europa, di accaparrarsi Miranda a parametro zero. L’ex Barcellona infatti, ha il contratto che andrà in scadenza a giugno 2024.