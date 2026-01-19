Il calciomercato Milan ha puntato il mirino su Tiago Gabriel del Lecce. A Milano è uno degli osservati speciali già dalla passata sessione di mercato. Il classe 2004, è uno dei talenti portoghesi del futuro. Già in nazionale Under 21, Tiago è una promessa del reparto difensivo.

Calciomercato Milan, Tiago Gabriel un obiettivo da mettere a segno

Non un giocatore a caso, ma un giovane talento, una grande promessa. Tiago Gabriel è un difensore centrale, di piede destro, che si sta facendo notare non solo in Serie A, anche oltre. Il Milan ha posato gli occhi su di lui già da tempo e adesso ha intenzione di mettere a segno il colpo di mercato.

La dirigenza rossonera nell’ultima uscita del Milan, contro il Lecce, aveva avuto anche l’opportunità di valutare il giocatore ulteriormente dal vivo. Il portoghese, cresciuto nello Sporting Lisbona, viene valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro da Corvino. Il Milan non ha intenzione di chiudere la trattativa in questa finestra d mercato, ma ha intenzione di farlo trasferire a Milanello nella prossima estate. I rossoneri hanno intenzione di creare già un’intesa, anche per sbaragliare la folta concorrenza. Sul difensore ci sono diversi club, tra questi Inter, Juventus e Bournemouth. Il portoghese viene considerato un grande investimento per il futuro.