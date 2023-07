Calciomercato Milan, Paulo Sousa vuole Colombo: è lui il dopo Dia?

Il giovane attaccante è pronto ad una nuova esperienza in prestito

Oltre ai tanti acquisti fatti fino ad ora, diverse sono le cessioni a cui sta lavorando il Milan per il futuro. Lorenzo Colombo è rientrato quest’oggi a Milanello e inizierà ad allenarsi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Colombo via di nuovo in prestito

A bocce ferme ora è lui il vice Giroud, anche se i rossoneri hanno bisogno di un grande attaccante per il futuro. E allora ecco che l’ex Lecce, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe finire alla Salernitana, visto che il club di Iervolino deve trovare un calciatore in grado di sostituire Dia, che potrebbe lasciare presto i granata per 40 milioni di euro.