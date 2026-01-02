Calciomercato Milan, per la difesa spunta Kim: contatti con il Bayern

Il calciomercato Milan si arricchisce di una novità per la difesa: si pensa a Kim del Bayern Monaco. A Milanello la vera esigenza della rosa guidata da Max Allegri è un difensore. L’idea di portare il sudcoreano a Milano è tornata di moda, ma spunta anche un altro nome: Luiz Felipe.

Calciomercato Milan, per la difesa il giocatore ideale è Kim

Con la sessione di invernale di calciomercato ufficialmente aperta, il Milan inizia a darsi da fare già da oggi, 2 gennaio 2026. Una volta sistemata la situazione di Niclas Fullkrug, che da oggi sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan, a via Aldo Rossi si comincia a pensare al difensore, altro rinforzo necessario in questa finestra di riparazione.

A Milanello è tornato di moda in queste ultime ore il centrale di proprietà del Bayern Monaco, ed ex vecchia conoscenza del nostro campionato, al Napoli, Kim Min-Jae. Il giocatore, acquistato dal Napoli da parte dei bavaresi per 57 milioni di euro, attualmente non è più una priorità per il suo allenatore. L’idea sarebbe quella di tornare in Italia e al Milan, dopo aver perso il posto da titolare scavalcato nelle gerarchie di Kompany da Tah e Upamecano. Ci sarà da sciogliere il nodo per l’ingaggio: i bavaresi che vorrebbero il titolo definitivo e non la soluzione del prestito con diritto di riscatto. Igli Tare lavorerà a stretto contatto con il Bayern perché ha intenzione di portare qualità alla rosa di Max. Kim sarebbe il profilo ideale per il Diavolo, con lui si porterebbe in casa anche un giocatore di esperienza.

In lista c’è anche un altro giocatore che si tiene d’occhio: Luiz Felipe. Ex Lazio, attualmente in forza agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il giocatore non è una brutta idea, costa poco, ma è fermo per un brutto infortunio. Il Milan dovrebbe attendere un suo recupero.