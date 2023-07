Calciomercato Milan, per l’attacco si guarda in Serie A: è derby con l’Inter

Il Milan sfida l'Inter per Beto

Calciomercato Milan, Beto piano B per l’attacco

Continua la ricerca di un attaccante in casa rossonera. A Medhi Taremi, attaccante del Porto, priorità del Milan, secondo quanto riferito da Cristiano Raimondi a SportMediaset, si aggiunge Beto. Infatti, la richiesto molto alta per Taremi da parte del club portoghese, ferma a 30 milioni, avrebbe portato il club milanese a valutare nuove opzioni.

Calciomercato Milan, Colombo la carta per Beto

Tuttavia, il club rossonero non ha intavolato ancora nessuna trattativa con il club friulano. Quest’ultimo, però, avrebbe puntato Lorenzo Colombo, rientrato al Milan dall’anno di prestito a Lecce, che potrebbe essere inserito nella trattativa, facendo abbassare notevolmente le pretese di partenza. Nondimeno, sul portoghese dell’Udinese ci sarebbe anche un forte interesse dell’Inter, che lo vede come una valida alternativa a Morata. Potrebbe aprirsi, dunque, un vero e proprio derby di mercato per il calciatore.