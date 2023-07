E se il destino di Lukaku fosse il Milan? Ecco perchè

Pronto un clamoroso epilogo per l'attaccante belga

Lukaku è il nome caldo di queste settimane. Il calciatore belga, dopo aver aperto alla Juventus potrebbe ora clamorosamente passare all’altra squadra di Milano visto che i bianconeri per acquistare l’ex Tottenham e United devono prima cedere Vlahovic al PSG(manca ancora l’accordo tra i club). E perchè allora non pensare ad un trasferimento all’altra squadra di Milano.

Calciomercato Milan, arriva Lukaku?

Pianetamilan spiega il motivo: “Perché escludere il Milan dall’equazione? E’ la squadra perfetta per Lukaku. I rossoneri hanno già preso due giocatori dal Chelsea, quindi i rapporti sono al top. Si può fare con un bel prestito, se non arrivano i 40 milioni di euro che vogliono i londinesi: così si risolvono i problemi del Chelsea nel breve periodo, Lukaku si fa un altro anno a Milano – come voleva fare a tutti i costi – continuando a godere del Decreto Crescita e la prossima estate ci si ripensa”.