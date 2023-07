Calciomercato Milan, Pioli aspetta il doppio colpo a centrocampo

Ieri è arrivata l’ufficialità di Ruben Loftus-Cheek al Milan: il centrocampista inglese però non sarà l’unico innesto nel centrocampo di Stefano Pioli che vorrebbe altri due rinforzi per sopperire alla partenza di Sandro Tonali con caratteristiche come dinamismo e qualità.

Calciomercato Milan, pronto il doppio colpo Musah-Reijnders

Come riporta Tuttosport, i rossoneri tengono vivo l’interesse per Tijani Reijnders, regista dell’AZ Alkmaar. La richiesta del club olandese è di 18 milioni, ma il Milan proverà comunque ad abbassare le pretese e a chiudere il giocatore ad una cifra inferiore. Per chiudere il centrocampo, i rossoneri vogliono aggiungere anche il dinamismo di Yunus Musah del Valencia. Il Milan avrebbe già informato il club spagnolo della volontà di entrare in trattativa per lo statunitense, giocando anche sulle difficoltà economiche del club per abbassare il prezzo del giocatore, fissato tra i 25 e i 30 milioni.