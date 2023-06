UFFICIALE – Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan

Il Milan ha annunciato con grande entusiasmo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 proveniente dal Chelsea, squadra nella quale è cresciuto e dalla quale divorzierà dopo 7 stagioni. Con i Blues ha raccolto 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega. L’inglese ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2027.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek è rossonero

Grande acquisto del Milan, in quanto Loftus-Cheek è un giocatore capace di occupare diverse posizioni nel centrocampo. La sua capacità di dettare il ritmo di gioco, la visione tattica e la sua presenza fisica saranno sicuramente di grande valore per la squadra di Stefano Pioli. Da vedere quanto tempo ci metterà per ambientarsi al calcio italiano, anche ha tutte le carte in regole per essere un protagonista.