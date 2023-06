Wanda Nara promette: “Io e Icardi torneremo in Italia”. Si riapre la pista Milan

Intervistata da Gente, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante ex Inter ha parlato del possibile futuro del calciatore argentino, che potrebbe essere di nuovo in Italia.

Wanda Nara: “Abbiamo ancora casa a Milano”

“Se mi manca qualcosa della vita che conducevo in Italia e in Francia? Oggi, quando mi trovate un po’ stanca, direi di sì (ride). Ma la realtà è che sono felice di Masterchef e di tutto ciò che mi sta accadendo, non rimpiango nulla. Inoltre, ricevo offerte di lavoro sempre più interessanti. D’altra parte, sono una donna che vive sempre legata al presente e oggi il mio è in Argentina. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho fatto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove siamo stati e saremo sempre felici. La mia bella casa di campagna vicino Milano? Ce l’abbiamo ancora. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare”. E allora ecco che potrebbe riaprirsi clamorosamente l’opzione Milan.