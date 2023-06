Calciomercato Milan, testa a testa Scamacca-Icardi per l’attacco

“Mancato l’obiettivo Thuram, che è ormai ad un passo dall’Inter, Moncada e Furlani si sono messi al lavoro per cercare subito un’alternativa. E così ecco che il Milan è tornato su un obiettivo già cercato anche in passato. Sono ripartiti infatti i contatti per Scamacca, che resta nel mirino della Roma. L’ex centravanti del Sassuolo potrebbe lasciare il West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Calciomercato Milan, Scamacca o Icardi: la decisione

E’ questo l’editoriale lanciato da Nicolò Ceccarini, direttore di TMW. Secondo quanto riportato da Enrico Camelio, esperto di mercato, non ci sarebbe solo Scamacca però perchè il Milan ha riallacciato i contatti per arrivare a Mauro Icardi, a cui non dispiacerebbe un ritorno in Italia e soprattutto nell’altro club di Milano.