Calciomercato Milan, possono andare via tutti: le mosse di Maldini

La dirigenza rossonera è stata chiara, dopo l’eliminazione in Champions League non si può buttare tutto all’aria visto che c’è più di un girone di ritorno in campionato da giocare.

Pioli, che può contare sulle attenuanti degli infortuni non è intenzionato a mollare e vuole portare la squadra sempre più su, magari con quegli acquisti richiesti sul mercato. Il tecnico vuole un nuovo centrocampista e un vice Brahim Diaz per gennaio.

Milan, ecco chi può salutare

Uno dei primi calciatori a lasciare Milanello sarà probabilmente Samu Castillejo. Il calciatore che trova poco spazio nel Milan piace sia alla Sampdoria che al nuovo Genoa di Shevchenko dove potrebbe finire in uno scambio di mercato con Cambiaso.

Restano da cedere poi Conti, Caldara(che prima potrebbe tornare da Pioli), Ballo-Tourè, che non ha convinto Pioli. Sempre più vicini poi a lasciare il club rossonero Romagnoli, Kessie e Pellegri, che piace al Torino di Juric.