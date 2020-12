Dalla Spagna, Calciomercato Milan: accordo ad un passo con il Real Madrid

Fonti spagnole riferiscono di un accordo vicino tra i due club per Isco

Isco al Milan nel mercato di riparazione. L’ipotesi del trasferimento sta prendendo sempre di più una strada concreta. A riferirlo è ‘Don Balon’. Il classe 1992 del Real Madrid ha fatto sapere di gradire la destinazione; finora lo spagnolo non sta trovando molto spazio nell’undici di Zidane e quindi la partenza sembra essere scontata. Le buone parole di Brahim Diaz sul Milan e sull’Italia stanno aiutando Isco ad accettare il trasferimento già a gennaio e per il via libera il presidente Perez chiede almeno 20 milioni di euro. Sul trequartista c’è da registrare l’interesse dell’Arsenal e l’Everton ma per il portale spagnolo sarà più facile vederlo con la maglia del Milan. L’ex Malaga ha nel mirino il prossimo Europeo e quindi potrebbe anche ridursi notevolmente l’ingaggio. Isco porterebbe ai rossoneri molta qualità negli ultimi metri del campo oltre che un’esperienza ed un palmarès del tutto invidiabile.

>>> INTER: SUNING FURIOSO CON CONTE, MERCATO DI GENNAIO A RISCHIO