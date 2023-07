Calciomercato Milan, scatto dell’Empoli per un attaccante | Trovata la formula giusta?

Milan, il destino di Daniel Maldini sarà lontano da Milano. Il figlio d’arte, dopo una stagione in prestito allo Spezia, e’ pronto a ripartire dalla provincia per continuare a farsi le ossa.

Milan, Empoli in pole per Maldini

Stando a quanto riferisce Sky Sport, l’Empoli avrebbe impresso un’accelerata significativa per arrivare al ragazzo. La squadra toscana potrebbe strappare l’assenso del Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto da parte dei rossoneri. Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti in causa, con la società di Via Aldo Rossi che non perderebbe il controllo del cartellino di Maldini. Le parti sono al lavoro, ma ad oggi l’Empoli e’ in pole.