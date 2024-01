Calciomercato Milan, sfuma il primo obbiettivo per il centrocampo: ha scelto il Napoli

Tra gli obbiettivi del Milan per il centrocampo del futuro c’era Matija Popovic. Il trequartista era conteso dalle big di Serie A e alla fine giocherà in Italia ma non con la maglia rossonera. Il talento classe 2006 è svincolato dal 1 gennaio 2024 dopo l’esperienza nelle giovanili del Partizan e si accaserà al Napoli a partire dal 1 luglio.

Firma con il Napoli ma andrà in prestito

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il serbo firmerà un contratto di 5 anni con i partenopei ma andrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Il club ciociaro sta diventando un luogo sicuro per far crescere i giovani delle big di Serie A.