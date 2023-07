Calciomercato Milan, si entra nel vivo per Morata | L’agenda di Moncada

Milan, quella appena iniziata sarà una settimana importantissima per quanto riguarda Alvaro Morata. I rossoneri hanno lo spagnolo come pensiero per l’attacco. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia e in Via Aldo Rossi stanno lavorando per questo scenario.

Milan, incontro in agenda e nodo clausola

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sarebbe in agenda un primo summit per capire i margini per avviare una trattativa. Da sciogliere, secondo l’esperto di mercato, ci sarebbe il nodo clausola rescissoria, della quale ci sarà da capire l’ammontare. Una seconda criticità, inoltre, e’ rappresentata dall’ingaggio, sul quale c’è da ragionare. Nelle prossime ore si saprà se l’affare Morata potrà concretizzarsi.