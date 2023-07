Calciomercato Milan, si pensa a un colpo low cost: arriva dal Villarreal

Si complica la pista Chukwueze per il Milan. Il Villarreal chiede troppo per il proprio gioiellino e allora i rossoneri starebbero pensando alle alternative. Oltre al nome di Isaksen, il Milan starebbe valutando un altro attaccante del club spagnolo. Si tratta di Arnaut Danjuma, classe ’97 che non ha fatto benissimo in prestito al Tottenham negli ultimi 6 mesi.

Il Milan vuole l’olandese

L’attaccante non rientra più nei piani del Villarreal e per questo motivo il club spagnolo sarebbe disposto ad accontentare il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’olandese può giocare in qualsiasi posizione in attacco ma nell’idea di Pioli Danjuma potrebbe giocare come esterno destro d’attacco oppure vicino alla punta.