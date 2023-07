Calciomercato Milan, spunta una nuova pretendente per Marco Nasti | Di chi si tratta

Milan, i rossoneri continuano a cercare la miglior soluzione per Marco Nasti. Il giovane attaccante ha disputato la scorsa stagione con la maglia del Cosenza, conquistando una insperata salvezza e ora e’ rientrato alla base.

Nasti, spunta l’ipotesi Bari

Secondo quanto riferisce Repubblica, il Bari avrebbe si sarebbe iscritto alla corsa per Marco Nasti. I pugliesi vogliono arricchire il proprio attacco con un elemento giovane ma talentuoso, che risponde al profilo del ragazzo scuola Milan. La concorrenza e’ folta e agguerrita, ma il Bari ha le carte in regola per essere una delle favorite per convincere il club rossonero e strappare il sì.