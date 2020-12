Calciomercato Milan, dalla Germania: obbiettivo quasi sfumato per i rossoneri

Sembra essere sfumato un giocatore che da tempo sembrava essere un obbiettivo concreto del Milan per rafforzare la propria squadra.

È stato per tutta l’estate un obbiettivo del Milan, stiamo parlando del giocatore ungherese Dominik Szoboszlai, centrocampista 20enne della Red Bull Lipsia. Il giocatore in questa stagione si sta consacrando come uno dei talenti più puri del calcio mondiale, ha infatti trascinato la sua nazionale alla qualificazione per il prossimo Europeo con un goal meraviglioso nella sfida contro l’Islanda, dimostrando di essere già un leader caratteriale oltre che tecnico.

Da tempo il dt rossonero Paolo Maldini lo seguiva da vicino anche in virtù di una clausola rescissoria di 25 milioni, ma i più affamati di calciomercato ricorderanno il suo nome scritto nel famoso fazzoletto lasciato da Fabio Paratici in un ristorante di Milano. Secondo quanto riportato da Christian Folk del giornale tedesco Bild, il giocatore sarebbe sarebbe molto vicino all’altra squadra della Red Bull, ovvero la Red Bull Lipsia, già in questa sessione invernale del calciomercato. Con buona pace del Milan e delle altre big europee.