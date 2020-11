Milan, pressing del Siviglia per Thauvin: le parole del presidente Castro

Sul classe 1993 del Marsiglia c’è un forte interessamento anche da parte del Siviglia

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Florian Thauvin. Il calciatore del Marsiglia è finito nel mirino del Siviglia che sarebbe pronto a strapparlo a parametro zero. Il contratto del classe 1993 scade il prossimo 30 giugno e i rossoneri vogliono cogliere questa importante occasione di mercato e secondo quanto riferito da Telefoot nei giorni scorsi i dirigenti rossoneri hanno presentato un’offerta al giocatore. Il Siviglia non vuole mollare la presa e sulla questione Thauvin il presidente del Siviglia Pepe Castro ha parlato cosi: “Monchi è il migliore in questo campo e lavora al meglio per far crescere la squadra. Dobbiamo aspettare, perché siamo ancora a novembre, ma al momento non abbiamo nulla in mente”. Il numero uno del club spagnolo non si è sbilanciato ma l’interesse sul giocatore è molto forte.