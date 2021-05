Calciomercato Milan

Il calciomercato Milan sempre attivo e nelle prossime ore potrebbe vedere un giocatore importante andar via da Milanello. Si tratta di Theo Hernandez. Il difensore 23enne, arrivato dal Real Sociedad potrebbe tornare nella Liga spagnola. Il secondo addio, dopo quello di Mario Mandzukic, potrebbe essere quello del difensore francese.

Calciomercato Milan, Hernandez verso il PSG

A chiedere il giocatore è il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha già fatto la sua offerta al giocatore che però non avrà scelta facile, soprattutto perché il Milan non ha intenzione di perdere il suo giocatore che quest’anno è stato fondamentale. Hernandez non ha mai giocato in patria, soltanto in Spagna, passano poi, nel 2019, direttamente in Italia, al Milan, che l’ha prelevato dalla Real Sociedad, dove era in prestito dal Real Madrid. Il terzino sinistro, andando via potrebbe far rientrare nelle casse dei rossoneri minimo 50 milioni di euro.