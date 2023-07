Calciomercato Milan, velocità e sprint per l’attacco | Occhi in casa granata

Milan, i rossoneri lavorano su più fronti alla ricerca di rinforzi in chiave offensiva. Non solo il centravanti e’ l’obiettivo di Moncada, che non disdegna giocatori rapidi e di fantasia.

Milan, una mano di Dia rossonera?

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, rimbalza la notizia di un interesse da parte del Milan per Boulaye Dia della Salernitana. Appena riscattato dal Villareal per 12 milioni di euro, il ragazzo vale ora almeno il doppio. Per abbassare il prezzo, la rosea ipotizza l’inserimento di una contropartita tecnica, che potrebbe essere Daniel Maldini o Lorenzo Colombo, nell’ultima stagione in prestito a Spezia e Lecce.