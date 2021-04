Calciomercato, Mourinho spaventa l’Inter: assalto all’esterno 

Lo Special One non si ferma solo a Skriniar e punta ad un altro giocatore dell'Inter. Ecco di chi si tratta

Mourinho potrebbe approfittare della situazione societaria dell’Inter per arrivare a Achraf Hakimi

Come riferito dalla testata spagnola ‘Diario Gol’, Josè Mourinho pensa in grande con l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico portoghese spinge per la permanenza in maglia Spurs di Harry Kane ma pensa anche agli eventuali rinforzi. Lo Special One avrebbe chiesto al numero uno del Tottenham Levy acquisti di spessore e per la difesa spunta un vecchio pallino.

Per la fonte spagnola, Mourinho potrebbe tornare nuovamente all’assalto di Achraf Hakimi con il difensore piace ancora prima che approdasse all’Inter. Mourinho vuole approfittare dell’incognita che sta colpendo la società nerazzurra soprattutto anche dopo i rumors emersi dalle difficoltà nel pagare le rata al Real Madrid per il trasferimento dello stesso marocchino. Mourinho non molla la presa ma l’Inter farà di tutto per tenersi stretto il classe 1998.

