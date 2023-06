Calciomercato Napoli, asse con l’Atalanta | Tre giocatori nel mirino di Rudi Garcia

Il Napoli di Rudi Garcia comincia a prendere forma nelle intenzioni del tecnico francese: l’ex allenatore di Roma e Lione ha le idee chiare su come la rosa dovrebbe essere rinforzata, e in questo senso potrebbe essere importante un asse di mercato con l’Atalanta di Gasperini.

Calciomercato Napoli, interesse per Hojlund, Scalvini e Koopmeiners

Come riportato da Alberto Gianmbruno giornalista di 7Gold, gli azzurri hanno già espresso gradimento per Hojlund, per Scalvini e Koopmeiners. Un’eventuale operazione potrebbe essere facilitata dall’operazione Gollini, il cui desiderio sarebbe quello di rimanere a Napoli a giocarsi le sue chance con Meret.