Calciomercato Napoli, PSG su Osimhen: ADL fissa il prezzo

Il calciomercato estivo sta già prendendo forma ancora prima di iniziare ufficialmente, con molte operazioni che si sono già delineate in via definitiva. Molte squadre estere puntano i gioielli della nostra Serie A, dalle inglesi alle spagnole, passando per i campioni di Francia del PSG.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole 180 milioni

Nonostante l’immensa importanza che Victor Osimhen ha rappresentato per il Napoli di Spalletti e possa rappresentare per quello di Garcia, Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare di cederlo nell’eventualità di un’offerta mostruosa. Quest’ultima, per Le Parisien, equivarrebbe a 180 milioni di euro. Nonostante l’elevatissima cifra il mercato degli ultimi anni ci ha insegnato che, per la modernità di questo sport, in ambito finanziario niente è impossibile.