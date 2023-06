Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per l’attaccante | Ecco di chi si tratta

Fissato il prezzo per l'attaccante nigeriano

Calciomercato Napoli, Osimhen via solo per 150 milioni

Osimhen partirà da Napoli? Sì, ma ad una sola condizione: il pagamento di 150 milioni di euro. La società partenopea ha fissato il prezzo per il cartellino dell’attaccante nigeriano, reduce da una grandissima stagione, finito sotto la lente di numerose big europee, tra cui Manchester United, Bayern Monaco e PSG. Chiunque voglia aggiudicarsi il calciatore dovrà pagare, al Napoli, la somma richiesta.

Calciomercato Napoli, già trovato il sostituto in caso di partenza di Osimhen

La società partenopea, tuttavia, non vuole farsi cogliere impreparata. In caso di arrivo di un’offerta consona alle richieste, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli punterebbe sull’attaccante della nazionale canadese, in forza al Lille, Jonathan David, valutato dalla società francese circa 60 milioni di euro.