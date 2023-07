Calciomercato Napoli, dilemma Zielinski | Rifiutata l’Arabia ma la Lazio tentenna

Situazione incerta quella di Piotr Zielinski nel Napoli: il centrocampista polacco sembra non rientrare nei piani di Rudi Garcia, anche se non è scontato che possa restare ancora all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli, Zielinski rifiuta l’Arabia ma nessuna offerta dalla Lazio

Come riportato dal giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, Piotr Zielinski ha rifiutato (per ora) l’Arabia e non ha ricevuto alcuna offerta dalla Lazio. Solo contatti telefonici con Sarri, al quale non ha chiuso la porta. Garcia gradirebbe la sua conferma e De Laurentiis aspetta una risposta su una proposta di rinnovo di due anni al ribasso. Nessuna offerta della Lazio al Napoli per il polacco, che ribadisce la voglia di restare ma con un accordo a lui favorevole.