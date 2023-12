L’avventura di Elmas a Napoli appare ai titoli di coda. Dopo che il centrocampista macedone e Red Bull Lipsia, hanno concordato le condizioni contrattuali, è stato finalizzato anche l’accordo tra le due società sulla base di un’offerta di 25 milioni di euro. Non abbiamo ancora la firma ufficiale, ma l’andamento della trattativa è buono perché l’ostacolo più importante è stato superato, ovvero convincere il presidente De Laurentiis a vendere il centrocampista macedone classe 1999, arrivato dal Fenerbahce nell’estate 2019.

I possibili nomi per sostituire Elmas

L’addio di Elmas cambierà anche la prossima strategia di mercato. Prima di perfezionare il suo trasferimento, il club partenopeo intendeva acquistare, una mezzala con le caratteristiche di Anguissa che potesse sopperire all’assenza di quest’ultimo, che volerà in Costa d’Avorio per partecipare alla Coppa d’Africa. Adesso, invece, è probabile che a gennaio ne arriveranno due. E i nomi sul taccuino del club partenopeo sono diversi: da Lazar Samardzic dell’Udinese a Maurits Kiergaard del Salisburgo passando per Emil Hjbjerg del Tottenham e Mats Wieffet del Feyenoord. L’alternativa sarebbe acquistare un solo centrocampista e trattenere Gianluca Gaetano, garantendogli maggiore continuità.