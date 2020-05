Calciomercato Napoli, alla scoperta di Everton l’obiettivo di Giuntoli

Una breve ricerca in rete della voce “Cebolinha” dà tre risultati. Come prima cosa vengono proposte traduzioni dal portoghese, perché letteralmente il termine significa cipollina. Poi viene indicato il fumetto “La banda di Monica” di Mauricio de Sousa, in cui uno dei protagonisti ha una testa simile ad una cipolla. Infine un certo Everton Soares di cui l’immaginario popolare ha visto la somiglianza con il personaggio fumettistico. In Brasile un soprannome vale per tutta la vita e allora, signore e signori, ecco a voi Everton Cebolinha.

Calciomercato Napoli Everton : l’identikit

Nelle ultime settimane il nome dell’attaccante è stato insistentemente affiancato a Milan e Napoli. I partenopei vorrebbero acquistarlo per sostituire Callejon che, con il contratto in scadenza il 30 giugno, potrebbe partire. Everton è il possibile futuro crack del calcio brasiliano. Il 24enne è rapido, tecnico, a tratti funambolico. Il suo ruolo prediletto è l’ala sinistra. Dalla sua mattonella al vertice dell’area di rigore si accentra ed esplode il destro, oppure va sul fondo e crossa con il mancino, tanto un piede o l’altro è la stessa cosa. Per questo lo si trova anche sulla destra, al centro, lontano dalla porta. Ovunque l’attaccante del Gremio è una minaccia perché se è marcato stretto e non può tirare, allora inizia a dialogare con i compagni con passaggi brevi, uno due di precisione, accelerazioni e frenate improvvise.

Calciomercato Napoli Everton , il passato e il possibile futuro

Ricorda il giovane Neymar del Santos. E proprio quando la stella della Seleçao ha dato forfait all’ultima Copa America, Tite ha deciso di chiamare Everton. Nome che passa per lo più inosservato. Eppure all’esordio entra e dopo 4 minuti segna. A piccoli ma evidenti passi supera nelle gerarchie i più famosi Richarlison, Willian e David Neres. In finale il titolare è Cebolinha e proprio lui segna il gol che sblocca la gara. Oltre ad essere campione del Sud America, ha vinto anche una Copa Libertadores nel 2017 con il Gremio. Compagno di squadra un certo Arthur, obiettivo della Juventus per sostituire Pjanic. Chissà che non possano ritrovarsi come avversari in Italia portando ancora più in alto il livello della Serie A.