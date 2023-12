L’allenatore Roberto De Zerbi piace a vari club, tra questi anche Napoli e Real Madrid. Il Brighton non vuole farselo sfuggire, ed ecco che prepara una proroga del contratto del tecnico bresciano. Secondo quanto appreso da 90min.com, il club inglese sta mobilizzandosi per blindare ancora l’allenatore ex Sassuolo, stipulando un accordo che oltrepassi la scadenza fissata per il mese di giugno del 2026. Inoltre, gli inglesi vogliono aumentare la clausola attualmente in essere, portandola da 10 milioni di sterline a poco meno di 12.

De Zerbi | L’esperienza dell’allenatore con il Brighton

De Zerbi guida il Brighton dal 18 settembre 2022, periodo in cui prese il posto di Graham Potter trasferitosi al Chelsea, ed è riuscito a raggiungere il sesto posto all’interno della classifica di Premier League, nonché la prima qualificazione in assoluto per una competizione europea di tutta la storia dei Seagulls. La panchina del tecnico italiano conta ad oggi ventotto vittorie, diciotto ko e dodici pareggi.