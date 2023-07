Calciomercato Napoli, non solo il PSG su Osimhen | Maxi offerta rifiutata da De Laurentiis

L'Arabia fa sul serio per Osimhen: maxi offerte per convincere il Napoli

Il nome di Victor Osimhen resta sempre al centro del mercato del Napoli: il centravanti nigeriano non è nel mirino solamente del PSG, ma adesso anche dall’Arabia cominciano ad arrivare offerte importanti per l’ex Lille.

Calciomercato Napoli, dalla Francia sicuri: 140 milioni per Osimhen

Come riporta L’Equipe, l’Al-Hilal ha deciso di intensificare le trattative per convincere Victor Osimhen ad andare in Arabia. I dirigenti sauditi, dopo aver discusso con l’attaccante, hanno inviato due offerte, da 120 e 140 milioni di euro, al Napoli in queste ultime ore. Entrambe le proposte sono state rifiutate da Aurelio De Laurentiis, che per cederlo chiede una cifra ancora superiore.