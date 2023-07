Calciomercato Napoli, nuovo acquisto in arrivo: c’è l’ok di Garcia

Calciomercato Napoli, per Faraoni in azzurro si attende Garcia

Cambia nuovamente il vice-Di Lorenzo. Dopo il rientro dal prestito per Bartosz Bereszynski, il ruolo di sostituto del capitano, almeno nel ritiro di Dimaro, è affidato, temporaneamente, ad Alessandro Zanoli. In attesa del rientro in condizione del capitano partenopeo, Zanoli avrà la titolarità sulla fascia, fino a nuova operazione di mercato.

Calciomercato Napoli, Faraoni manda Zanoli al Genoa

Infatti, secondo quanto riferito da La Gazzetta di Verona, il Napoli sarebbe vicino a chiudere per il passaggio di Marco Davide Faraoni, difensore della società veneta. Il difensore, in azzurro, ricoprirà il ruolo di vice Di Lorenzo, e, per effetto domino, conseguirà il trasferimento di Zanoli in prestito al Genoa. Tuttavia, per la chiusura dell’operazione – da 3 milioni di euro al Verona e contratto triennale al calciatore – manca ancora l’ok del nuovo allenatore, Rudi Garcia.