Calciomercato Napoli, si tratta ancora per il rinnovo di Osimhen | Le ultime

Il Napoli, nel pieno del ritiro estivo, è alle prese sempre con la questione Victor Osimhen: il centravanti nigeriano sta trattando il rinnovo con la società di De Laurentiis, ma al momento ancora non si è giunti alla fatidica firma.

Calciomercato Napoli, contatti continui per Osimhen ma c’è il nodo clausola

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa fra le parti sta andando ad oltranza, sottolineando la volontà del giocatore quanto quella del club di proseguire il percorso sportivo insieme. Nonostante i contatti continui non si è ancora giunti ad una soluzione e al momento il nodo principale riguarda la clausola di uscita del nigeriano. L’offerta del Napoli ha superato i sette milioni di euro netti a stagione con uno di bonus. Ma per l’agente l’offerta non sarebbe in linea con la richiesta del cartellino pari a 200 milioni di euro. Nel contratto fino al 2027 De Laurentiis vorrebbe anche una clausola di oltre 100 milioni di euro, mentre l’agente ne punta una intorno ai 90 per potersi liberare già nel 2024.