Calciomercato Napoli, Orsolini nel mirino di Giuntoli: i dettagli

Calciomercato Napoli Orsolini nel mirino di Giuntoli

Callejon è lontano a Napoli. Ormai è quasi una certezza l’anno prossimo il club azzurro non giocherà con il caballero spagnolo. La società, infatti, sta già contattando l’entourage di Riccardo Orsolini. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola de “La Gazzetta dello Sport”. E sempre secondo la rosea gli azzurri sarebbero ad un passo dal prenderlo.

Calciomercato Napoli Orsolini: i dettagli

A confermare la trattativa le parole dell’agente del giocatore attualmente in forza al Bologna, Donato di Campli:“I prezzi non possono più essere quelli congrui ma soprattutto abbiamo la necessità di avere continuità in vista degli Europei”. Il giocatore cerca stabilità e una chance per convincere il Commissario Tecnico della nazionale, Roberto Mancini, a convocarlo. Il costo del cartellino di Orsolini, su cui ricordiamo la Juventus vanta un diritto di recompra, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Troppo alto per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che vuole farlo scendere a 15.