Il mese della merla si avvicina e con lei anche i Rumors di mercato riprendono a farsi sentire. In casa Napoli si inizia a stilare la lista dei nomi da portare al Maradona per il 2024.

Calciomercato Napoli, Gronbaek sul taccuino di Garcia

Secondo quanto emerge sul sito Tuttomercatoweb, il Napoli di mister Garcia, sembrerebbe essere intenzionato a puntellare la zona del centrocampo durante la sessione invernale del calciomercato. Il nome ad essere in cima alla lista dei Partenopei sembrerebbe essere quello di Albert Grønbæk Erlykke, centrocampista del Bodo Glimt. Giocatore versatile, che dal centro tranquillamente sarebbe in grado di gestire le fasce. Grazie ad un ottimo campionato fino ad ora disputato dal giovane, la sua valutazione si aggira intorno alle 100 corone svedesi. Peraltro lo stesso Bodo Glimt aveva fatto un investimento importante su di lui, pagando circa 3 milioni di euro all’Aarhus per giocare d’anticipo su tutti. Attendiamo risvolti.