Il Napoli al momento non sta rispettando le attese. Infatti, i campioni d’Italia non hanno cominciato come ci sia aspettava questo campionato, e soprattutto qualche giocatore non sta rendendo come lo scorso anno.

Napoli, occhi su Soumarè

Proprio per questo, il club di De Laurentiis è alla ricerca di un centrocampista. Come riporta il “Corriere dello Sport”, nel mirino degli azzurri c’è Boubakary Soumarè del Siviglia ma di proprietà del Leicester. Il calciatore classe ’99, non sta trovando spazio, infatti, ha collezionato soltanto 210′ in campionato, e 117′ in Champions League. Per questo il calciatore sta seriamente prendendo in considerazione il fatto di cambiare aria. Sarebbe il profilo ideale per gli azzurri che sono alla ricerca di centrocampista fisico e che possa alzare il livello della squadra. Da capire la fattibilità dell’operazione.