Dopo il pareggio al Maradona contro il Milan, il Napoli torna in trasferta visto che sabato il club napoletano attende la Salernitana di Pippo Inzaghi. Ad essere presenti nel settore ospiti dello stadio Arechi saranno solo i tifosi napoletani residenti a Salerno e provincia possessori della fidelity card, mentre la trasferta è stata vietata ai residenti di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

Inzaghi, tocca ancora a Dia. Garcia lancia Raspa

Inzaghi non sembra essere sicuro del modulo da utilizzare, infatti pensa ad 4-3-3 oppure un 4-3-2-1, con l’unica certezza che rimane Dia. Per quanto riguarda il Napoli di Garcia potrebbe confermare il 4-3-3, il tecnico proverà in tutti modi di tornare a casa con i tre punti. Vista l’assenza di Osimhen per infortunio e Natan per squalifica, la squadra azzurra giocherà con il tridente Kvaratskhelia, Raspadori e Politano a in mezzo al campo dovrebbero trovare spazio Anguissa, Zielinski e Lobokta.

Le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Pirola, Fazio, Daniliuc, Maggiore, Bohinen, Coulibaly, Cabral, Candreva, Dia. All. Inzaghi.

Napoli( 4-3-3): Meret; Mario Rui, Ostigard, Rrahamani, Di Lorenzo, Zielinski, Lobokta, Anguissa, Kvaratskhelia, Raspadori, Politano. All. Garcia.