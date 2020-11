Nicolas N’koulou non è disposto a rinnovare il suo contratto con il Torino in scadenza nel 2021. L’idea del difensore camerunense, che ha già rifiutato diverse proposte di rinnovo, è quella di firmare a febbraio da parametro zero per la sua prossima squadra. Su di lui, secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe forte l’interesse di Roma e Inter.

