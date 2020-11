Calciomercato, occasione Roma: può arrivare Depay

Il contratto del giocatore del Lione è ormai prossimo alla scadenza. L’olandese piace al Barcellona e gradirebbe anche la destinazione ma la Roma può tentare il colpo. Ecco perchè

Al termine dell’ultima gara giocata dal Lione contro il Saint-Etienne, Memphis Depay si è lasciato andare a queste dichiarazioni: “Non farò promesse che non sono sicuro di poter mantenere. Credo che il Lione debba approfittare della mia presenza qui adesso, in questo momento. Non posso promettere di restare fino al termine della stagione”. Parole significative che vedono Depay lontano da Lione.

Il classe ’94 è anche nel mirino del Barcellona ma il club catalano ha dei dubbi sull’efficacia tattica del giocatore e deve fronteggiare dei problemi economici non da poco. Per questi motivi, come riferito da todofichajes, la Roma può approfittare dell’immobilità del club blaugrana per accaparrarsi un giocatore che alzerebbe il livello della squadra di Fonseca. La richiesta del club francese è sempre stata di €25M ma considerando i tempi ristretti e la possibilità di perderlo a 0, l’OL ascolterà offerte a partire da €10M a salire. Un’opportunità enorme per la nuova Roma targata Friedkin.

