Calciomercato, Pedro manda un messaggio alla Roma

Tra i papabili rinforzi della Roma spicca il nome di Pedro, l’ex Barcellona ora al Chelsea pronto a dire si, è lo stesso calciatore a confermare il possibile addio ai blues: “La pandemia del Coronavirus ha influito su tutto, quindi al momento stiamo ovviamente aspettando un incontro con il Chelsea. So di aver concluso il mio contratto ma non ci siamo seduti per vedere se rinnovare e continuare qui. Continuerò fino alla fine della stagione. Poi è l’incontro con il club è in sospeso, ma sono anche aperto ad ascoltare altre offerte”