Calciomercato Roma, altro incontro col West Ham per Scamacca | I dettagli

Gianluca Scamacca continua a essere la prima scelta per l’attacco. Il club giallorosso, nella prossima settimana avrà ancora una volta dei contatti con il West Ham per arrivare all’attaccante romano.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto spinge per Scamacca

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, la Roma continua a chiedere l’attaccante ex Sassuolo in prestito, a fronte però di una richiesta a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto. Gli Hammers si sarebbero convinti però di tenere il calciatore pagato 42 milioni di euro anche se all’attaccante classe 1999 non dispiacerebbe l’idea di tornare a casa.