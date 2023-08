Calciomercato Roma, altro nome se parte Spinazzola: Pinto al lavoro

L’arrivo di Romelu Lukaku ha fatto distogliere l’attenzione dei tifosi su altre cose che stanno succedendo in casa Roma. A meno di clamorosi colpi di scena difficilmente Leonardo Spinazzola lascerà i giallorossi a poche ore dalla fine del calciomercato. In ogni caso Tiago Pinto ha già in mente i possibili sostituti. Oltre a Kostic, la Roma starebbe monitorando la situazione di un esterno della Bundesliga.

LEGGI ANCHE: Nainggolan: “La Roma merita la Champions. Ho parlato con Lukaku, e tornerei di corsa”

Lo Stoccarda porta una nuova idea

Pinto sta riflettendo su Borna Sosa che milita nello Stoccarda. Il 25enne è sul taccuino del ds giallorosso e potrebbe diventare un colpo last-minute in caso di cessione di Spinazzola.