Intervenuto in conferenza stampa insieme a Josè Mourinho, Houssem Aouar, ha parlato in vista della partita contro lo Sheriff ma anche del suo futuro.

Calciomercato Roma, Aouar: “Difficile ambientarmi ma..”

Questo uno stralcio delle parole dette dal centrocampista:

Il bilancio di questo tuo inizio di stagione? Mourinho dice che ti devi allineare alla squadra, sei sulla strada giusta? Quanto manca per vedere il vero Aouar?

“È la prima volta che sono lontano da Lione. E’ un po’ difficile ambientarmi, ma ho giocato 11 partite ed è buono. So che devo imparare, ho iniziato bene ma ho giocato male a Praga e a Ginevra. Lo so, con umiltà. Ora devo dimostrare al mister che posso giocare di più. Sono fiducioso, a partire da domani(oggi)”.

Il livello della Serie A è molto superiore alla Ligue1? Il tuo futuro alla Roma dipenderà da quanto giocherai?

“Il mio futuro lo vedo a Roma. Sono molto felice di essere qui, molto orgoglioso di poter indossare questa maglia. Come ho già detto è solo la prima volta che sono fuori di casa. Ho iniziato 10/11 partite ed è buono per i primi mesi. Non conosco il futuro, ma sono contento di essere qui, in un grande club, in una grande squadra, parlo tanto con il mister. So che è il giusto progetto. Questa è una bella città, i tifosi sono incredibili, allora io sono fiducioso per il mio futuro a Roma. Il calcio italiano è più forte di quello francese. Devono imparare a giocare qui, è differente. In Francia c’è più fisicità, qui è più tattico e tecnicamente sono più bravi. Spero che nel futuro diventerò un buon giocatore del calcio italiano”.