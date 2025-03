Calciomercato Roma, Banks: “Onorato dell’interesse della Roma”

La dirigenza della Roma pensa ai primi rinforzi estivi. Il primo nome della lista di Ghisolfì sembra essere quello di Banks dell’Augsburg. Il difensore statunitense era finito nel mirino del club capitolino già lo scorso gennaio, ma l’operazione sembra essere destinata a chiudersi la prossima estate.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Banks

Ai microfoni di Sport Bild, si espresso il talento 2006 affermando: “Quando ho saputo dell’interesse della Roma, è stato un grande onore per me. Il fatto che il tecnico Claudio Ranieri si sia messo in contatto con me personalmente è stato fantastico”.

Queste quindi le parole del calciatore, la cui valutazione si aggira intorno ai 10 mln. La Roma sarebbe disposta a spendere questa cifra per Banks. Non resta quindi che aspettare le prossime settimane per comprendere le future evoluzioni dell’operazione.